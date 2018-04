How do you use yours? #GetYourRatOut #Travel #travelblog #teeth #rat #taxidermy #badtaxidermy #dental #dentistry #twiceaday #cute #packing #holiday #vanitycase #cometobedeyes #how #rats #animals #aww #cute #travelblogger #travelling #taxidermyuk #plymouth #instaart #PlymouthArt

A post shared by Jack Devaney (@the_world_around_ewe_designs) on Mar 5, 2018 at 10:05am PST