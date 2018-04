Къщата от шоколад, направена от сладкари в бразилската община Убераба, щата Минас Жераис, беше призната за най-голямото изделие от този род в света, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Британците са шампиони по консумация на шоколад

A MAIOR CASA FEITA DE CHOCOLATE DO MUNDO



THE BIGGEST HOUSE MADE OF CHOCOLATE IN THE WORLDhttps://t.co/a4CRItKSkO#HappyEaster2018 pic.twitter.com/IcaX62P6Ui