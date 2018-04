Известният художник Кристо планира да открие първата си голяма творба на открито във Великобритания тази година - скулптура от скупчени варели в лондонския "Хайд парк", предаде БТА.

Работата по творбата "Мастаба", която ще се носи по водите на езерото в парка, започна днес. Тя ще бъде изложена от 18 юни до 23 септември.

Made up of 7,506 horizontally stacked barrels & standing 20m high, the #ChristoLondon Mastaba will be @ChristoandJC's 1st major public, outdoor work in the UK. In conjunction with the sculpture there will be a @SerpentineUK exhibition with our support. https://t.co/oL7UIMnm6S