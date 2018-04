Престолонаследникът на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман, който е на тридневна визита във Франция, е бил на вечеря вчера с френския президент Еманюел Макрон в музея Лувъра в Париж, предаде Асошиейтед прес.

Вечерята е била частна и канцеларията на Макрон не я беше обявила предварително. Тя се е състояла в Лувъра, защото саудитското правителство има партньорство с музея. Макрон е приемал и други чужди лидери в прочути френски монументи, припомня БТА.

#France 'ahead of Prince Mohammed's visit, a lawmaker from Macron's party and 15 other co-signatories called for a parliamentary investigation into the legality of French arms sales to #Saudi Arabia and the United Arab Emirates' > https://t.co/Z0FHBew9LN pic.twitter.com/0X8yWnDsGb — Tse Tse Fly Middle East (@tse_tsefly) April 9, 2018

Принц Мохамед бин Салман се очаква да подпише договор за стратегическо партньорство с Макрон утре, когато двамата ще разговарят в Елисейския дворец. За днес е планирана негова среща с премиера Едуар Филип, както и срещи с министрите на външните работи и на отбраната, допълва Ройтерс.

Macron privatises Louvre for dinner with Saudi Crown Prince: The world’s most famous museum… https://t.co/05w8foKb5a — France Forum (@FranceForum) April 9, 2018

Днес принцът трябваше да посети и технологичен център в Париж, наречен като Станция Еф. Той е смятан за "инкубатор" на френски стартиращи компании и е основан от милиардера Ксавие Нейл, припомня Ройтерс. Центърът се ръководи от иранско-американската предприемачка Роксан Варза.

От офиса на френския премиер по повод отмяната на посещението бе съобщено, че "е било решено да се продължи работата по дефиниране на френско-саудитските предприемачески проекти, преди да се планира визита на високо равнище".

.@EmmanuelMacron will walk a diplomatic tightrope with Saudi Crown Prince in talks set to focus on investments but also the war in Yemen -- dubbed the world's worst humanitarian crisis...#stoparmingsaudi #MBSNotWelcomeInParis pic.twitter.com/bVcC2ZWsiY — Bruce Lockhart (@Lockhart_Br) April 9, 2018

Отмяната на посещението вероятно ще разочарова Макрон, особено след като по време на визита в САЩ принцът посети Силициевата долина и се срещна с ръководители на технологичните гиганти там, отбелязва Ройтерс.

Франция се надява да се възползва от реформите, извършвани от престолонаследника в Саудитска Арабия и да установи нов тип търговско партньорство със страната, отбелязва АП.

В Париж обаче принцът бе посрещнат с протести заради ударите, които оглавяваната от Рияд арабска коалиция нанася в Йемен в борбата срещу подкрепяните от Иран шиитски бунтовници хуси.

