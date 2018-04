Потребителите на Facebook вече могат да разберат дали са сред онези 87 милиона, чиито профили са използвани от консултантската фирма „Кеймбридж Аналитика“ за пропаганда по време на последните президентски избори в САЩ.

В понеделник социалната мрежа стартира инструмент, с който хората да разберат дали са сред десетките милиони засегнати от изтичането на лични данни.

Освен това социалната мрежа изпраща на всеки потребител едно или две известия, с които го информира дали е била извършена злоупотреба с негови данни, съобщава Би Би Си.

Марк Зукърбърг ще бъде разпитан за скандала с лични данни

От технологичния гигант информират още, че ще припомнят на потребителите си какви приложения са използвали в последно време и какви данни евентуално са събирани чрез съответните апликации.

Facebook преустанови достъпа до социалната мрежа на още една фирма, занимаваща се с анализ на данни – „Cubeyou“. Ще се проверява дали тя е събирала информация с академична цел, която обаче впоследствие е използвана за комерсиални цели. Дейността им била извършвана в партньорство с Университета в Кеймбридж, Великобритания.

Разследването по въпроса е започнало след съмнения, отразени от CNBS. Те са свързани с теста "You Are What You Like", познат и като "Apply Magic Sauce".

Facebook с по-стриктен контрол над политическата реклама

От „Cubeyou“ отрекоха да са извършвали злоупотреби със събраните данни. Както фирмата, така и висшето учебно заведение твърдят, че в приложението ясно е посочено, че резултатите ще се използват за академични и бизнес цели.

Поредните твърдения за нередности във Facebook идват малко преди собственикът на компанията Марк Зукърбърг да бъде разпитан от американския Сенат. Причината – скандалът с „Кеймбридж Аналитика“.

АНКЕТА: БИХТЕ ЛИ ИЗТРИЛИ ПРОФИЛА СИ ВЪВ FACEBOOK ЗАРАДИ СКАНДАЛА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ? ГЛАСУВАЙТЕ ТУК

ВСИЧКО ЗА СКАНДАЛА „FACEBOOK“ ЧЕТЕТЕ ТУК

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.