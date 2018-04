Международната общност има задачата да установи и подведе под отговорност виновниците за всяко нападение с химическо оръжие. Това заявява председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер по повод снощния удар в Сирия.

Снощи Франция, Великобритания и САЩ дадоха съгласуван военен отговор на ужасното нападение на сирийския режим срещу цивилни в Дума на 7 април, отбелязва Юнкер.

The use of chemical weapons is unacceptable in any circumstances and must be condemned in the strongest terms. The international community has the responsibility to identify and hold accountable those responsible of any attack with chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/beF6IEirEP