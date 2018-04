Томас Маркъл, полубратът на Меган Маркъл, заяви, че не е поканен на сватбата й с принц Хари, предаде БТА. Томас съжалявал, че тя е забравила семейните си корени.

Той заяви, че не се е срещал с 36-годишната американска актриса, която се готви да стане член на британското кралско семейство, от смъртта на баба им през 2011 г. Тогава Меган заминала за Торонто, за да се снима в сериала "Костюмари".

