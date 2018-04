Кейт Мидълтън роди момче. Това е третото дете в семейството на херцогинята на Кеймбридж и британския престолонаследник принц Уилям. Двойката вече се радва на 4-годишния Джордж и малката Шарлот, която само след седмица ще навърши три годинки.

Бебето е проплакало за първи път в 11.01 ч. местно време в лондонската болница "Сейнт Мери".

Малкият принц, който е пети поред за наследяване на трона, тежи 3900 кг. Той идва на бял свят в деня, когато католиците отбелязват Гергьовден.

