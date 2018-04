35 години след раздялата си Агнета, Бени, Бьорн и Ани-Фрид се събират отново за подготовката на виртуално ABBA турне.

Докато работят по новия си проект, легендарните музиканти решават да влязат заедно в студиото. И го правят. И усещането им е, че времето е спряло и са били разделени за кратка ваканция.

Продават пиано на АББА за 1,2 млн. долара

Много е забавно!", споделят те.

„Mamma mia! 2" излиза по кината през 2018 г.

А резултатът са две нови песни, едната от които, "I Still Have Faith In You", ще бъде представена от холограми на четиримата музиканти в специално ТВ предаване, продуцирано от NBC и BBC, което ще бъде излъчено през декември, 2018 г.

АББА издават песен след 35-годишна пауза



"Ние може и да сме остаряли, но песента е нова... И е хубава."



Култовата шведска група е основана през 1972 година. Официалният тираж на албумите им е 400 млн., което ги прави най-продаваната група след "Бийтълс". Пробивът им е на Евровизия '74 с хита "Ватерло".

За 10 години групата AББA издава осем албума.

АВВА се разпадат в края на 1982 г. и за последно пеят заедно през 1986 г. в специално телевизионно участие. Компилацията “ABBA Gold”, издадена през 1992 г., е най-продаваният албум за всички времена във Великобритания

АББА продължава да продава 2-3 милиона копия от албумите си годишно.

Създадената през 1999 г. мюзикъл "Mamma Mia!", в основата на който са песните на групата, е гледан от около 60 милиона души по света.

Последният съвместен концерт на Бьорн Улвеус, Бени Андершон, Агнета Фелтскуг и Ани-Фрид Люнгста беше през 1980 година, а за последен път четиримата бяха заедно през 2008 година на премиерата на филма "Мама миа".