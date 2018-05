Голяма пясъчна буря и мълнии убиха най-малко 125 души в Индия, информира "Франс прес", цитирана от БГНЕС.

Бурята се разрази през нощта в северна Индия, като мощни ветрове с повече от 130 километра в час разтърсиха щатите Утар Прадеш, Раджастан и Пенджаб и събориха къщи, стени, дървета и електрически стълбове. Най-малко 111 души са убити, докато спят, след като стените и покривите са се срутили върху тях. Останалите 14 души са загинали в южната част на Андра Прадеш, която беше ударена от повече от 41 000 мълнии.

27 killed, over 100 injured as high-velocity #duststorm hits parts of #India https://t.co/ZgSrE3I57B pic.twitter.com/bMcQT1wlRq

Шивам Лохия, собственик на хотел в квартал Алвар в Раджастан изоставил колата си и побягнал, след като е бил почти издухан от пътя.

"Не съм виждал такава опустошителна буря от най-малко 25 години. Всички бягаха уплашени и се опитваха да се скрият, тъй като дървета и къщи бяха изтръгнати. Това беше кошмар", каза Лохия пред "Франс прес".

Подобни бури убиват много хора всяка година в Индия. Прогнозите вещаят още бури през следващите 48 часа в цялата страна. Правителството бързо отдели средства, за да компенсира семействата на убитите и пострадалите. Около 6 000 долара ще бъдат дадени на всяко от семействата.

Powerful storms lash North India: Here’s what we know so far https://t.co/HsHnk8G4fh#DustStorm #NorthIndia pic.twitter.com/oc4rR9fs3r