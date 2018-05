Хиляди пяха с рок легендите Foreigner в зала „Арена Армеец” тази вечер. Концертът у нас е по повод 40-годишния юбилей на групата.

Българските фенове чуха всички вечни класики на групата – "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time", "Urgent", "Say You Will", както и хит номер едно "I Want To Know What Love Is".

Рок величията подготвиха изненада за публиката – 40 хита за 40 години на сцена, събрани в специален едноименен албум. В компилацията са включени и две напълно нови композиции, които Fоreigner представиха у нас.

След концерта си у нас легендите изявиха желание да останат още поне два дни в София. Рокаджиите са решили да се насладят на заслужена кратка почивка в страната ни, преди да продължат към следващата спирка от световното им турне по повод 40-годишния им юбилей.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.