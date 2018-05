На 18 май се навършва една година от смъртта на фронтмена на Soundgarden и Audioslave Крис Корнел. Той почина на 52-годишна възраст, след като се самоуби в банята на хотелската си стая след концерт на Soundgarden в Детройт.

По повод годишнината съпругата му Вики Корнел организира бдение на гробището „Hollywood Forever” в Лос Анджелис, където бе погребан. Началният час е 19.00 часа местно време.

Снимка: Орлин Николов, Rock The Night

"С много вълнение се обръщам към вас сега, когато годишнината от кончината на съпруга ми наближава. Крис беше обичан силно от толкова много хора. Децата и аз сме ви страшно благодарни за това, че сте с нас в тези толкова трудни времена. Вашата любов създаде едно сплотена общност от хора, която повече прилича на семейство, което заедно скърби, подкрепя се и ни помага да лекуваме мъката. Без вас едва ли щяхме да се справим през тези 12 месеца", написа Вики Корнел в поканата към феновете в Twitter.

"Бдението ще бъде отворено за всички вас, нашето голямо семейство. Каним ви да се присъедините към нас в този ден на молитва, спомени и взаимно уважение. Добре знаем, че феновете са милиони и не всеки ще може да присъства физически. За наш ще бъде голяма част, ако в този ден споделите снимки и спомени да това какво беше Крис за вас. Ще усетим вашата любов, независимо колко далече се намирате", написа още Вики Корнел.

"Запалете свещичка, кажете молитва, произнесете неговото име… Loud Love", призова тя.

Крис Корнел беше един от характерните гласове на гръндж движението от 90-ге години на миналия век. Той е роден на 20 юли 1964 г. Създател е и фронтмен на Temple of the Dog. Той създава групата в почит към своя бивш съквартирант Андрю Ууд. Известен е с това, че гласът му покрива диапазон от четири октави. Крис Корнел издава три солови албума - Euphoria Morning (1999), Carry On (2007) и Scream (2009).

Крис Корнел слага началото на групата Sоundgarden през 1984 г. Тя се превръщат в първата гръндж банда, подписала с голям лейбъл. Sоundgarden се превръща в една от най-успешните групи от новопоявяващата се гръндж сцена на Сиатъл, наред с групите Alice in Chains, Nirvana и Pearl Jam.

Издаденият през 1991 г. албум „Badmotorfinger“ се радва на комерсиален успех, а групата се озовава под прожектора на внезапно добилата популярност и радваща се на голямо внимание Сиатълска музикална сцена. Хитовете "Jesus Christ Pose", "Rusty Cage" и "Outshined" от албума редовно звучат по радиостанциите за алтернативен рок. Три години по-късно албумът "Superunknown" оглавява класацията на "Билборд" и печели награда "Грами" през 1995 г. Успешните сингли „Spoonman“ и „Black Hole Sun“ осигуряват на Sоundgarden международен успех. „Superunknown“ постига петкратен платинен статут в САЩ, три пъти платинен в Канада, и златен статут във Великобритания, Швеция и Нидерлания.

След разпадането на бандата през 1997 г. Корнел се изявява самостоятелно. През 2001 г. той се присъединява към Audioslave. Групата се разпада през 2007 г. През 2012 г. музикантите от Soundgarden се събират отново и издават шестия си студиен албум "King Animal".

Крис Корнъл изнесе акустичен концерт в Античния театър в Пловдив през 2016 г.

