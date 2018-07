Френската полиция изчисти територия, заемана от около 450 судански и еритрейски мигранти в парк в западния град Нант, където са били на палатки повече от месец.

Регионалните власти заявиха, че 455 души са били прогонени от територията по време на операцията. Полицията е действала по сигнал за "тревожна" санитарна ситуация в лагера, където са забелязани плъхове и някои от мигрантите са хванали краста.

В Нант, град в Бретан, където живеят 300 000 души, заявленията за убежище са скочили с 28% за една година, като тази тенденция се забелязва в повечето големи френски регионални градове.

#Nantes court orders the eviction of #migrants from a camp in a city park. They’re now packing up to head to an undisclosed location. People here say the problem is just being moved, not solved. Associations say 95% fled war-torn countries & are political migrants not economic pic.twitter.com/ATlLzgLmSO