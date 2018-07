Собствениците на един от зоопарковете в Кайро мамят посетителите, като им показват боядисани като зебри магарета, предаде БТА .

За мошеничеството предупредил десетокласникът Мохамед Сархан, който посетил зоологическата градина при организирана екскурзия.

Egyptian zoo paints donkey black and white, tries to pass it off as zebra https://t.co/TGJrj3Fmzd pic.twitter.com/UPRbGr2vDT