На 82 години почина Адем Демачи, един от най-известните дисиденти от времето на югославския диктатор Йосип Броз Тито.

Демачи прекара 28 години от живота си в жестоките лагери на югодиктатора. Адем Демачи бе наричан белият Нелсън Мандела. Той е починал днес след обяд в дома си в Прищина.

Adem Demaçi do varroset me ceremoni shtetërore https://t.co/w0F4SoLgPQ pic.twitter.com/gsdNpzgbOi

"Днес почина нашият учител. Човекът, който прекара 28 години в сръбските затвори. Той ни напусна, но неговото дело, ще остане завинаги и ще се помни векове", каза председателят на парламента Джавит Халити.

След като излиза от затвора през 1990 години Адем Демачи членуваше в няколко политически формации. По време на войната в Косово той бе политическият представител на Армията за освобождение на Косово.

Adem Demaçi do varroset me ceremoni shtetërore https://t.co/vblyx0Gdah

През 1991 г. той получи наградата "Андрей Сахаров" на Европейския парламент. Роденият в Прищина през 1936 г. Демачи често повтаряше, че "свободата на словото е основното условие за съществуването на една демокрация". "Без свобода на словото не може да има диалог, а без диалог не може да бъде открита истината, а без истината не може да има прогрес", повтаряше белият Мандела.

Shqiptaria humbi sot nje njeri te rralle, nje mendje te bukur e nje zemer te hapur! Adem Demaci nuk ishte per @BashkiaTirane vec i fundit Qytetar Nderi, por nje nder i pacmuar per kedo ne Kosove, Shqiperi e kudo degjohej me endje fjala e tij! 🇦🇱 pic.twitter.com/H9wTdWXcdL