Тина Търнър направи това, което нито един родител не би желал да направи. Тя каза последно сбогом на своето дете като разпръсна праха му близо до калифорнийския бряг, съобщава "Ти Ем Зет".

Легендарната певица публикува в Туитър следното трогателно послание: „Най-тъжният ми момент като майка. В четвъртък 19-и юли аз казах последно сбогом на моя син Крейг Реймънд Търнър, когато заедно със семейството и приятелите му разпръснахме праха му в близост до калифорнийския бряг”.

И допълни „той беше на 59 години, когато почина толкова трагично, но винаги ще остане моето бебче”.

