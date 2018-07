Пет деца, всички от едно семейство, загинаха при пожар в хотел в американския щат Мичиган.

26-годишна жена, роднина на децата, също стана жертва на пламъците в хотел „Космос Екстендид Ливинг“ в градчето Содус. Загиналите деца са на възраст между 2 и 10 години, съобщава АФП, цитирана от БТА.

Осем души са били хоспитализирани, след като вдишали отровен дим. По време на пожара 27 от хотелските стаи са били заети. Причините за пожара се разследват.

A mother and her five children have died in a massive fire at a motel in Benton Harbor, Michigan. There was no word early Saturday morning on what caused the blaze: https://t.co/TLjBTDZlRA pic.twitter.com/kzDDu3OOqk