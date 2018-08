Учени идентифицираха блуждаеща в нашата галактика планета, която е на едва 20 светлинни години от Земята, съобщиха Сайънс алърт и БТА.

Като използваха свръхголемия радиотелескоп Very Large Array в Ню Мексико, астрономи от университета на Аризона откриха блуждаеща планета със свръхсилно магнитно поле в района на Слънчевата система.

