Космонавтите Олег Артемиев и Сергей Прокопиев от екипажа на Международната космическа станция (МКС) излязоха в открития Космос, за да инсталиран научно оборудване и да пуснат наноспътници.

Russian spacewalker Sergey Prokopyev hand-deployed the first of two Tanusha nano-satellites into Earth orbit 12:43pm ET today. #AskNASA https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/GjNrSkBVg1