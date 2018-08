Видео, публикувано в социалната мрежа Twitter, шокира милиони потребители по света. То показва как зловещ робот се разхожда в двор на къща. Макар лицето му да не прилича съвсем на човешкото, очите му се движат така, че силно напомнят изражението на човек с подозрително поведение.

Кадрите предизвикаха много коментари, свързани с наближаващ апокалипсис.

WE ARE ALL GOING TO DIE. RT @GustavoVela71: Robot pic.twitter.com/tfLYRUyA4k