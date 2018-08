Истанбулската полиция разпръсна традиционна демонстрация на жени от движението „Съботни майки”, съобщава БГНЕС.

#Istanbul: The moment an 82 year old woman is detained for peacefully protesting with the "Saturday Mothers." Today, their 700th meeting--where they demand information of their children's whereabouts, all victims of state violence in the 1990s--was violently dispersed by police. pic.twitter.com/SAdQFxdXy5