В Хавана приготвиха най-големия в историята на страната коктейл "Куба либре". Екип от бармани изсипали 500 литра алкохол в гигантска двуметрова чаша в лобито на хотел, където се провежда Панамериканският шампионат за бармани.

В прозрачната чаша били смесени тригодишен ром с кола. Освен това, в напитката, според рецептата, били добавени лимонов сок и кубчета лед.

В церемонията по приготвянето на гигантското питие взели участие известни кубински бармани – победители в различни национални и международни конкурси. За приготвянето на питието са били необходими два часа.

Между зрителите имало и представители на Международната асоциация на барманите. Когато коктейлът бил готов, всички желаещи били поканени да го опитат.

"Куба либре", наред с "Дайкири" и "Мохито", са сред най-известните коктейли не само в Куба, но и в целия свят. Историята на напитката, чието име в превод означава "свободна Куба", ни връща към Испано-американската война през 1898 г.

Американските войници, които се сражавали на страната на кубинците за тяхната независимост от Испания, донесли на острова кола и започнали да я смесват с местния ром. Полученият коктейл бил наречен "За свободна Куба" в чест на бойния зов, с който кубинците влизали в битка срещу испанците.

