Дръзка, секси, бунтарка и стилна дама – това е Джоли, която обичаме. Анджелина Джоли винаги е била определяна за една от най-добре облечените жени в света на шоубизнеса.

Трансформациите на холивудската звезда винаги са били драматични. В началото на кариерата си тя предпочиташе готическите рокли и панталони с много кожи и кадифе, семпли тениски и много черен цвят, допълващ дългата й права коса. Стилът й се свързваше с дивия й брак с Били Боб Торнтън, чиято кръв тя носеше в шишенце около врата си.

Вижте стила на Анджелина Джоли през годините ТУК!

С годините звездата извървя дълъг път на промени в стила си. Сериозна промяна се забеляза най-вече, когато започна връзката й с Брад Пит през 2005 г. Тогава цветът на косите й стана по-топъл, черните кожи се запазиха, но тоалетите се промениха. Макар актрисата да се появява рядко по събития и на червения килим, когато го направи – всички говорят за това с дни.

От дългите прави черни коси, до руси къдрици в стил "Мерилин Монро", Джоли започна да залага на по-елегантни дрехи и стилни прически, които й пасват идеално. През 2014 г., Анджелина стана почетна дама на кралица Елизабет II.

Снимка: Getty Images

Ето и няколко цитати на Анджелина:

1. "Разбери какво обичаш и го следвай, без значение какво ще ти струва."

2. "С боси крака рано сутрин се чувствам красива. Не винаги съм се чувствала така. Но сега се чувствам. Когато някой те обича и правиш някой щастлив, когато присъствието ти изглежда го прави щастлив, ти изведнъж започваш да се чувстваш най-красивия човек на света."

3. "На кого му пука, че ще се изложа? Не ме е страх от ничие лично мнение!"

4. "Хората ти казват, че вървиш по грешния път, а то е просто твоя път."

5. "Не много хора знаят това за мен, но аз съм естествена блондинка. Косата ми с времето потъмня от светло руса в по-тъмно руса. Майка ми ми боядиса косата тъмна като бях дете и така се харесах. Но по принцип съм руса."

Angelina Jolie's latest look is the picture of casual sophistication. https://t.co/BkitrXMYY7