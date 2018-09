През целия си живот Джон Ленън похвалил само една песен на Пол Маккартни - "Here, There and Anywhere", включена в албума на "Бийтълс" "Revolver", заяви сър Пол в американското телевизионно предаване "60 минути".

"Това наистина е една хубава песен, Пол, казал Ленън. Много ми харесва!". Маккартни призна пред камерите, че когато са били в "Бийтълс", двамата с Джон били конкуренти. Но Ленън се отдавал на похвали към съперника си само в не много трезво състояние.