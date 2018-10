Звездата на „Ювентус” Кристиано Роналдо заяви, че твърдо отхвърля обвиненията в изнасилване срещу него и няма никакви притеснения от евентуално разследване на случая.

В края на миналата седмица американката Катрин Майорга заяви, че Роналдо я е изнасилил в хотелска стая в Лас Вегас през юни 2009 г., след което неговите представители са я подвели да подпише договор за конфиденциалност срещу 370 000 долара.

В последните дни скандалът набра скорост, като германското издание „Шпигел” публикува въпросния договор за извънсъдебно споразумение, а полицията в Невада потвърди, че отново ще отвори случая, за да го преразгледа. До момента единственият коментар на петкратния носител на „Златната топка” бе, че това е "фалшива новина", но днес той публикува по-дълго съобщение в Тwitter, пише БГНЕС.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.