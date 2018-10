Бийдноуз беше избрана за най-дебелата мечка на 2018 г., предаде БТА.

Бийдноуз, която живее в Аляска, измести по-голям мъжкар, наричан само 747. Макар и по-едър и сравняван с боинг, той събра по-малко гласове в анкетата, организирана от природния парк Катмаи, Аляска. Мъжките кафяви мечки са по-големи, но Бийдноус изглежда по-закръглена.

