Мъжът, смятан за най-младия африкански милиардер, беше отвлечен от икономическата столица на Танзания Дар ес Салам, предаде БГНЕС.

По информация на полицията 43-годишният бизнесмен бил похитен от мъже с маски в близост до фитнеса в елитен хотел, където е тренирал. Неговият инструктор по фитнес разказа, че Девджи бил без охрана, дошъл сам в залата. Двамата похитители били с бяла кожа, добавил той пред полицията.

Paul Makonda has confirmed that Mohammed Dewji a Tanzanian billionaire has been rescued from abductors and the abductors arrested. He was kidnapped while on his way to the gym. pic.twitter.com/xvtRd98YfJ