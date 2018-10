Има ли Григор Димитров нов треньор? Този въпрос се върти из медийното пространство, след като най-добрият ни тенисист беше засечен да тренира с легендата на корта Андре Агаси в Париж. Балкански издания твърдят, че има вероятност хасковлията да се раздели с настоящия си наставник Дани Валверду. Слуховете свързват 27-годишния тенисист с бившия треньор на Новак Джокович.

Все още няма потвърдена информация, че двамата работят заедно, но американецът вече сподели, че е впечатлен от българския тенисист.

New coach, Grigor? 👀@GrigorDimitrov has arrived at the #RolexParisMasters - along with a certain Andre Agassi! pic.twitter.com/FyqlDTnXBI