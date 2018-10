Четирима души са загинали при свлачище, причинено от проливни дъждове в района на Калабрия в Южна Италия, съобщиха местните медии, цитирани от БТА. Четиримата мъже са се опитвали да поправят тръбопровод близо до град Кротоне, според информация на полицията. Един мъж е загинал в пристанището на Катандзаро, след като платноходката му била отнесена от бурни ветрове.

ЛЕДЕНИ БЛОКОВЕ В РИМ: Дъжд и градушка наводниха града (ВИДЕО)

Проливните дъждове и силните ветрове, които връхлетяха Италия днес, се очаква да се засилят още повече утре. За редица райони на страната, сред които са Тоскана, Умбрия, Венето, Калабрия и Сицилия са издадени предупреждения за лоши метеорологични условия.

Nothing but respect to all the runners of the #Venice #marathon today. This is insane. pic.twitter.com/7nnO2WfnPT