НАСА слага край на мисията на космическата обсерватория "Кеплер" поради изчерпване на горивото ѝ, съобщава БТА.

After 9 years in space 🌌, 2,600+ planet discoveries 🔭 & data indicating there are billions of planets ⚫🔴🔵, @NASAKepler is out of fuel. It will still analyze data, but retire from science ops, while @NASA_TESS continues the search for planets. More: https://t.co/CPiOxUSjJA pic.twitter.com/Apy99y9FfH

Телескопът функционираше в продължение на девет години. За това време той откри над 2600 обекта извън пределите на Слънчевата система.

Щафетата поема космическият телескоп "Тес", който беше изведен в орбита през април тази година. Неговата задача, подобно на "Кеплер", е с помощта на транзитна фотометрия да открива планети, сродни на Земята, които се намират в зоната на обитаемост,.

Thanks for all the exoplanets, @NASAKepler! TESS is searching 85 percent of the sky to find planets around the nearest, brightest stars. Those planets will be added to the catalog of over 2,600 discovered so far using Kepler data! pic.twitter.com/it865NpDL8