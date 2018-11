Вещи, принадлежали на Нийл Армстронг - първият човек, стъпил на Луната, бяха продадени на търг за над 7,4 милиона долара.

На вчерашния търг най-висока цена от 468 500 долара е била платена за личната идентификационна пластинка на Армстронг от полета му с "Аполо 11" и лунния модул "Ийгъл".

За 275 000 долара са били продадени фрагмент от крилото и фрагмент от пропелера на аероплана на братя Райт - пионерите във въздухоплаването, пише БТА.

The man #who first stepped on the #moon, #Neil #Armstrong's belongings at the #auction https://t.co/uLVyQrRqFv pic.twitter.com/F9zHx1VfIm