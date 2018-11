Във ферма в Съмърсет се появи рядка кръстоска между зебра и магаре, която може да бъде наречена „зебгаре“. Зипи, както се казва животното, се появи във фермата на Кристин Търнър, съобщи в. „Индипендънт“, цитиран от БГНЕС.

До появата му на 2 октомври се смяташе, че Зипи ще е единственото зебгаре във Великобритания.

ZEBRA CROSSING - Britain's second ever zonkey born on Somerset farm - cross between a zebra and a donkey! Zippy, an ultra-rare Zebra-Donkey crossbreed was born on October 2 on Kristine Turner’s 55-acre farm in South Barrow, Somerset. pic.twitter.com/WY3J8aJr0V

Зиги, майката на Зипи, е шестгодишна зебра, която е била купена за 10 000 паунда от Германия и пасе из полята на фермата с девет магарента, сред които е и Раг, бащата на Зипи.

Появата на Зипи била пълна изненада, тъй като собственичката на фермата даже не била забелязала, че Зиги е бременна.

A "zonkey", a rare zebra-donkey crossbreed, has been born on a farm in #Somerset, UK after the farm's owner raised a zebra and nine other donkeys together for years pic.twitter.com/MCqBZVb0Bj