Във византийска църква в сърцето на пустинята Негев откриха уникално изображение на Иисус Христос. Историци от Университета на Хайфа откриха поразителната рисунка на тавана на почти разрушен древен християнски храм. Смята се, че църквата е била издигната още през 350 г. от нашата ера.

Изкуствоведът д-р Ема Мааян-Фаар е забелязала стенописа столетие след откриването на самия храм, който е датиран от ранновизантийския период, пише БГНЕС.

„Оказах се на правилното място в правилното време и под ъгъл изведнъж видях око. Това беше лицето на Иисус от времето, когато е кръстен“, каза ученият.

