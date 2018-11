Огромни вълни заляха сгради по северното крайбрежие на Тенерифе, най-големия от Канарските острови.

Бурното време стана причина за евакуацията на десетки местни жители и гости на острова през уикенда.

На публикувани в социалните мрежи кадри се вижда как водата буквално отнася балкони на сгради, разположение на първа линия в курортното градче Меса дел Мар.

За щастие, не се съобщава за пострадали.

Телата на 9 души бяха открити в наводнена къща в Сицилия

Scene in #Tenerife Spain today 18th November with waves overtopping the Sea walls. Some homes have been destroyed in other areas.... #severeweather #Extremeweather report; @paikea_nz pic.twitter.com/j3ZKpwsd5l