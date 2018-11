Учените по цял свят са объркани заради засечен в продължение на 20 минути тътен и мистериозни сеизмични вълни. Това е станало сутринта на 11 ноември близо до архипелага Майот – група от френски острови в Индийския океан между Мадагаскар и Мозамбик.

До момента никой не знае дали сеизмичните вълни са предизвикани от вулканична дейност или удар от метеорит. Но сеизмолозите по света – от Нова Зеландия до Канада, дори и в Хавай са ги засекли.

Горан Екстром, сеизмолог в университета в Колумбия заявява: „Не мисля, че съм виждал досега нещо такова. Причината е твърде екзотична”. И признава, че тези сеизмични вълни са твърде необичайни.

През последните дни геолозите обсъждат изненадващите вълни с много ниска честота в Туитър. Първият, който забелязва случилото се, е основателят на Бюлетина на земетресенията във Великобритания.

This is the recording of the ~09:30 UTC Southern Indian Ocean event from Kilima Mbogo, Kenya. The signal has had a highpass filter applied to it at 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.1 Hz & 0.2 Hz respectively. As can be seen the signal is very low frequency @stevenjgibbons @ALomaxNet pic.twitter.com/UnAYW4mf1q