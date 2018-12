Странен парад на над 500 дакела, предрешени като Дядо Мразовци, се проведе в лондонския Хайд парк,предизвиквайки усмивки на умиление, пише в. "Метро". Симпатичните кучета-кренвирши са атракция сами по себе си, но издокарани в одеждите на Веселия старец представляват незабравима гледка.

A horde of around 500 sausage dogs, which are also known as Dachshunds, visited London's Hyde Park in outfits including Father Christmas jackets, festive jumpers and tinsel pic.twitter.com/gEB7kq8r5L