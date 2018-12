Уди Алън е имал 8-годишна връзка с тийнейджърка. Това твърди самото момиче - Баби Енгелхард, която каза, че е била на 16 г., когато е излизала с 41-годишния тогава режисьор, пише Контактмюзик.

Моделът разказва, че тя сама е направила първата крачка, като е написала номера си на салфетка и му е казала: "След като ти си дал достатъчно автографи, заповядай моят." Енгелхард разказва още, че се е срещала с Алън в апартамента и са имали сексуална връзка 8 години.

Уди Алън: Чувал съм за наклонностите на Уайнстийн

Babi Christina Engelhardt says she entered an eight-year affair with Woody Allen when she was 16 and he was 41. https://t.co/MCicxN9Uqe