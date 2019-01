Евакуация на хилади тайландци и туристи заради приближаваща тропическа буря. Стихията, която носи името Пабук, е първата тропическа буря, достигнала Тайланд от 30 години.

Синоптиците предупредиха за проливни дъждове и вятър със скорост от 80 км/ч в 15 провинции в южната част на страната. Очакват се вълни между 3 и 5 метра. Повечето крайбрежни селища обаче не са подготвени за подобно време.

Само в две провинции в подслоните, осигурени от властите, се настанени над 6000 души. Няколко регионални летища няма да работят в петък.

Thousands of people are fleeing popular Thai islands as Tropical Storm Pabuk approaches. It could be the most devastating storm to hit Thailand in decades, officials tell CNN. https://t.co/DLbChUcXIW pic.twitter.com/vVHHASssZ1