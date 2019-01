В Габон офицери са завзели държавното радио и са изразили недоволство от управлението на президента Али Бонго, който се лекува в Мароко след прекаран инсулт, съобщиха Ройтерс и БТА.

Lieutenant Kelly Ondo Obiang, the leader of the self-declared Patriotic Movement of the Defence and Security Forces of Gabon. pic.twitter.com/jeYXdosJAj