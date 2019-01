Бразилци от селскостопанския щат Минас Жераис станаха свидетели на неприятно, но безобидно явление - от небето "валяха" паяци, съобщи в. "Гардиън". Паяците всъщност висят във въздуха, но изглежда сякаш "валят". Те изплитат гигантска паяжина, за да ловят плячка, обясни арахнологът Адалберто дос Сантос.



Видът Parawixia bistriata е социален и изплита обща паяжина. Човешкото око обаче не я вижда. През деня паяците са сред растенията. Вечер те се издигат и изграждат "таван" между дърветата и храстите, широк до 4 м и дебел около 3м. Сутрин пируват, а след това се скриват.

