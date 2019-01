Заместник-председателят на Сената на Италия Роберто Калдероли получи 18 месеца условна присъда на първа инстанция, съобщава Евронюз. Причината е, че на митинг през 2013 г. той казал, че родената в Демократична република Конго Сесил Киенге "прилича на орангутан".

Buone notizie da Bergamo: #Calderoli condannato ad un anno e mezzo per gli insulti razzisti rivolti a me nel 2013: pena sospesa, ma sentenza incoraggiante per chi lotta contro la piaga del razzismo in Italia. Abbiamo vinto! pic.twitter.com/crLdbYJ3rf