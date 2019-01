Пълно лунно затъмнение ще може да бъде наблюдавано от Северна и Южна Америка, голяма част от Европа и Западна Африка през нощта на 20 срещу 21 януари, съобщи АФП, цитирана от БТА. Следващото пълно лунно затъмнение ще е чак през 2022 г. За европейците и африканците пълното лунно затъмнение ще е към края на нощта, малко преди зазоряване. От източната част на континентите явлението няма да се вижда толкова добре заради изгряващото слънце.

On the night of January 20th/21st, the entirety of the North and South American continents will get to experience the full show of the supermoon lunar eclipse https://t.co/6TTtv7CJf7 pic.twitter.com/WySe15N8zG — Forbes (@Forbes) January 8, 2019

Пълната Луна ще е в сянката на Земята от 3,34 ч до 6,51 ч. по Гринуич. През първия час тя постепенно ще бъде "изядена" от ляво. Затъмнението ще е пълно един час от 4,41 ч. по Гринуич по данни на НАСА.

The #SuperBloodWolfMoon #TotalEclipse is coming! Just after Midnight on Monday 1/21, for the first time in 3 years, the United States will be able to experience a total lunar eclipse: https://t.co/Bf6Je09SOd pic.twitter.com/rPJqieXlWu — HLN (@HLNTV) January 12, 2019

Фазата на пълното лунно затъмнение ще е с около 45 минути по-кратка от тази на голямото затъмнениепрез юли 2018 г., което ще остане най-продължителното за 21 век.

През пълното лунно затъмнение Луната няма да стане невидима. Тя ще е червена, както при всички пълни лунни затъмнения. Това оцветяване се дължи на факта, че слънчевите лъчи няма да я достигат пряко. Вместо това малка част от червените лъчи ще бъдат филтрирани от земната атмосфера и отразени към Луната.

One week from today, on the evening of January 20th, a total lunar eclipse will begin at 9:36pm EST. Weather permitting, the eclipse will be visible throughout the Greater Philadelphia region. https://t.co/nKarS87UZM @NASA @CoolAstonomer #eclipse #lunareclipse #supermoon pic.twitter.com/MdsRYk307i — The Franklin Institute (@TheFranklin) January 14, 2019

Същото явление оцветява в червено слънчевите изгреви и залези, гледани от Земята.

"Това ще е последната възможност за дълго време да наблюдаваме пълно лунно затъмнение" - каза астрономът Брус Бетс.

Следващото пълно лунно затъмнение, което ще се вижда от Европа, ще е на 16 май 2022 г. През това време обаче ще има частични лунни затъмнения. За пълно лунно затъмнение Земята трябва да е точно между Слънцето и Луната.