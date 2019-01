На 97-годишна възраст си отиде американската актриса Каръл Чанинг, която стана световноизевстна с ролята на Доли Леви в бродуейския мюзикъл „Здравей, Доли" съобщи телевизионният канал Фокс нюз.

Холивудската звезда е починала в своя дом в калифорнийския град Ранчо Мираж.

Каръл Чанинг е родена през 1921 година в град Сиатъл в щата Вашингтон. Актрисата започва театралната си кариера през 1941 година. Успехът й идва с участието ѝ през 1949 година в бродуейската постановка „Джентълмените предпочитат блондинки".

Hello, Dolly! touring company "deeply saddened" by death of Carol Channing: "She was a ‘Dolly’ for the ages, and a true icon of the American Theater." https://t.co/xmrh2BC5QP pic.twitter.com/kMtN5ysZgT