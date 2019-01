Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призова британското правителство да изясни какви стъпки смята да предприеме от тук нататък.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn