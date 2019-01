Най-малко петима военнослужещи на САЩ са загинали при взрив в сирийския град Манбидж, съобщи турският вестник "Йени шафак", като се позова на свои източници, предаде ТАСС. Взривът избухнал в центъра на Манбидж в ресторант, в който в момента на експлозията е имало поне 15 американски военни. Според Сирийския център за наблюдение на човешките права, цитиран от Франс прес, жертвите са осем - седем цивилни и един американски войник.

US soldiers allied with Kurds were among the victims after powerful blast in #Syria's #Manbij - local sources https://t.co/pNPGwSR2er pic.twitter.com/OuM9YJLxDO — RT (@RT_com) January 16, 2019

#UPDATE ISIL claims responsibility for suicide attack in Syria's #Manbij that kills at least 6 people pic.twitter.com/3VVFQbfwyx — CGTN (@CGTNOfficial) January 16, 2019

Отговорност за нападението пое групировката "Ислямска държава" чрез своята агенция Амак.

"Йени шафак" съобщи, че на мястото е пристигнал военен хеликоптер на САЩ, който евакуирал пострадалите.

По-рано днес "Ал Джазира" съобщи, че при взрив в Манбидж са загинали девет души. Според катарския телевизионен канал още 20 души са ранени в различна степен.