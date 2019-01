Жителят на северния японски остров Хокайдо Масадзо Нонака, който миналата година беше признат от Книгата на рекордите на Гинес за най-възрастния мъж на планетата, почина на 113-годишна възраст, предаде БТА. Столетникът, роден на 25 юли 1905 г., е починал мирно в съня си в дома си в Ашоро.

СТОЛЕТНИК НА ВЕЛОСИПЕД: Среща с най-възрастния спортист на планетата (ВИДЕО)

"World's oldest man" Masazo Nonaka, who was born just two years after the Wright brothers launched humanity's first powered flight, died on Sunday aged 113, Japanese media said. https://t.co/xqUBgs3MAh pic.twitter.com/EcQqP1ZO8M