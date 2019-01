Премиерен спектакъл на мюзикъл за Майкъл Джексън ще бъде представен на сцената в Чикаго по-късно тази година, преди да гостува на Бродуей през 2020 година, предаде БТА.

Мюзикълът "Don't Stop 'Til You Get Enough" /"Не спирай, докато не получиш достатъчно"/ най-напред ще бъде поставен пред чикагската публика в театър "Недърландър" на 29 октомври, като представленията ще продължат до 1 декември.

Мюзикълът, вдъхновен от живота и музиката на Майкъл Джексън все още е недовършен. Либретото е дело на двукратната носителка на наградата "Пулицър" Лин Нотидж, която използва богатия каталог от песни на Краля на попмузиката. Хореографията и режисурата е поверена на носителя на приза "Тони" Кристофър Уилдън.