Тленните останки на Матю Флиндърс - първия европейски мореплавател, обиколил Австралия - бяха открити при разкопки край една от най-оживените лондонски гари заради строежа на линия за високоскоростен влак, предаде БТА.

Археолозите, които провеждали разкопки в гробището "Сейнт Джеймсис", където са погребани около 40 000 души, открили оловен нагръдник с името на мореплавателя.

Въпреки че се знае, че Флиндърс е погребан на 23 юли 1814 г. в лондонското гробище, мястото на неговия гроб не беше известно, тъй като надгробната плоча е премахната при разширяване на гара "Юстън" след 1840 г. Смяташе се, че тленните му останки са изгубени.

"Имаме късмет, че капитан Флиндърс е погребан с оловен нагръдник, който не ръждясва. Сега можем да проучим дали неговият скелет има увреждания от живота в морето", каза ръководителката на разкопките Хелън Уас.

