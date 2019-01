НАСА се опитва да събуди марсохода "Опортюнити" и да го накара да се свърже със Земята, преди да е започнала зимата на Червената планета, съобщи в. "Индипендънт", цитиран от БТА.

"Опортюнити" замлъкна през юни, вероятно заради прашната буря на Марс. Инженерите на НАСА се опитват от месеци да съживят роувъра. Сега те изпращат серия от нови команди освен използвания от септември сигнал за събуждане.

НАСА отмени поканата за посещение на ръководителя на Роскосмос

Инженерите се опитват да установят дали вътрешният часовник на роувъра се е повредил, или причината е в радио системата за контакт със Земята. Те искат да влязат във връзка, докато на Марс продължава сезонът на ветровете, изчистващи натрупалия се по слънчевите панели прахоляк. Скоро ще започне марсианската зима и студът може да унищожи важни части на роувъра.

NASA is making a last-ditch effort to communicate with the Opportunity rover on Mars https://t.co/RzwxMB8Nxl pic.twitter.com/vHxIFekJ04