Канадската общественост е потресена, след като Брус Макартър - симпатичен и мирносъжителстващ градинар от Торонто, призна, че е убил 8 мъже, предимно жители на обособено гей селище, съобщава Би Би Си, цитирана от БГНЕС.

Макартър е убивал жертвите си в периода 2010- 2017 г., като всички са били членове на ЛГБТ общността или имали определена връзка с акциите на ЛГБТ, а някои от тях са били имигранти от Южна Азия и Близкия изток.

